كاميرا ’العالم’ ترصد اللحظات الاولى لتنفيذ وقف اطلاق النار في غزة

العالم - خاص العالم

رصدت كاميرا قناة "العالم" اللحظات الأولى لدخول وقف اطلاق النار في غزة والتي كان يترقبها أهالي القطاع منذ 470 يوما، وستكمل الفرق الاعلامية والصحفية تغطيتها دون السترة الزرقاء التي ارتدوها دون ان توفر لهم اي حماية.

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وعبر المواطنون عن مشاعر الفرح والسرور لدخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، مؤكدين انتصار الشعب الصامد في غزة ضد كل القوى الغاشمة التي تحشدت لقتل المدنيين من الاطفال والنساء، موجهين التحية لكل قوى المقاومة التي ساندت ودعمت الشعب الفلسطيني ضد مجازر حرب الابادة، مشددين على تشبثهم وتمسكهم بالارض مهما فعل الاعداء.

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فرحة الاهالي بدخول وقف اطلاق النار تخللها اختراق للاحتلال الاسرائيلي بقصفه عددا من المواطنين الذين تقدموا لتفقد منازلهم في حي الشجاعية الامر الذي ادى الى ارتقاء ما يزيد عن 9 شهداء بعد نصف ساعة من بدء الهدنة 5 منهم في مدينه غزة و4 في شمالها.