قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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ابو عبيدة: التضحيات الجسيمة التي قدمناها هي ثمن عظيم لتحرير المقدسات
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ابو عبيدة: نحيي الشعوب العربية والاسلامية واحرار العالم لإسناد قضيتنا العادلة
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ابو عبيدة: نحيي اخوة المعركة في اليمن ولبنان وايران والعراق
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ابو عبيدة: ندعو جميع الوسطاء الى إلزام كيان الاحتلال بشروط الاتفاق
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ابو عبيدة: التزامنا باتفاق وقف اطلاق النار مرهون بالتزام كيان الاحتلال
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ابو عبيدة: نعلن التزامنا باتفاق وقف اطلاق النار وشروطه وجداوله
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ابو عبيدة: التوصل لاتفاق لوقف العدوان كان هدفا لنا منذ بداية طوفان الاقصى
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ابو عبيدة: ندعو ابناء شعبنا بالضفة لمواجهة مخططات وتصعيد الاحتلال
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ابو عبيدة: ينبغي لكل الجهود ان تنصب على تحجيم خطر كيان الاحتلال بالمنطقة
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ابو عبيدة: مظاهر عظمة طوفان الاقصى تتجلى في تقدم القيادة قوافل الشهداء