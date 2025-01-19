شاهد.. ماهي انعكاسات وتداعيات صفقة التبادل على الداخل الاسرائيلي؟

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وأفاد مراسلنا "خضر شاهين" من القدس المحتلة بأنه هناك حالة من الانكسار والغضب تخيم على المشهد الاسرائيلي باتجاه الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، وتبادل الاتهامات فيما بين وزارة الخارجية مع وزارة الحرب والجيش، بالاضافة الى تحميل عائلات الاسرى الاسرائيليين المسؤولية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على حصل خلال الفترة الماضية.

وأضاف ان المشاهد التي تخرج من قطاع غزة من انتشار للمقاتلين والشرطة والمركبات التابعة لحركة حماس وحالة التنظيم أثارت الكثير من الاسئلة لدى مختلف وسائل الاعلام الاسرائيلية، اين كان الجيش؟ ماذا كان يفعل؟ لماذا تلك الاكاذيب؟ خلال فترة الحرب بانه قام بانهاء واضعاف قدرات حركه حماس.

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وتابع أثارت تصريح وزير خارجية الاحتلال بان حكومته دفعت ثمنا باهظا لقاء تحرير الاسرى موجه من الغضب، موضحا بان التصريحات سواء من المسؤولين حتى من بعض الجيش تتحدث عن فشل سياسي فشل عسكري وفشل ايضا لكل ما يتعلق بهذا العدوان على قطاع غزة.

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وأضاف اليوم نشهد السيطرة تعود بالكامل لحركة حماس في قطاع غزة، كل المشاريع التي كانت ترفع من قبل هذا الائتلاف انهارت، مشروع الجنيرالات مشروع السيطرة العسكرية مشروع الترحيل مشروع انهاء القدرات الصاروخية او الدفاعية لحركه حماس انتهى.