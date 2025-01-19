الاحتلال: القسام تنتشر في غزة.. جنون لا يستطيع العقل استيعابه

العالم - فلسطين



وأثارت فيديوهات وصور لعناصر كتائب القسام، في ساحة السرايا بمدينة غزة استعدادا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، حيث أظهر الحضور المهيب والاستعداد الكامل لقوات القسام، العديد من التساؤلات لدى المستخدمين الإسرائيليين، وجعلت الكثير منهم يشككون في القدرات العسكرية لكيانهم المؤقت.









حيث تساءل المستخدمون في الكيان الصهيوني: "من أين أتوا؟" ومن أين جاء هذا العدد من القوات؟ أين كانت كل هذه المركبات العسكرية؟ وماذا يفعل جنودنا في غزة منذ أكثر من عام؟ هذا جنون والعقل لا يستطيع أن يفهمه ولايمكن ان يستوعبه".







هذا وقد شهدت غزة انتشار لعناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في ساحة السرايا بمدينة غزة استعدادا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث.



وفيما سبق أشارت حركة حماس أن عملية تسليم الأسيرات الثلاث وشيكة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الصليب الأحمر.

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وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بدء تسليم الأسيرات الثلاث التي أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عنهن اليوم.

وسلمت حركة حماس، اليوم الأحد، للوسطاء قائمة بأسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وهن رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي دماري (28 عامًا) ودورون شتاينبريشر (31 عامًا).

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل" يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما كان من المقرر بدئه في الساعة الـ8:30 صباحًا.