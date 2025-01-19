عطايا: الشعب الفلسطيني يؤمن بالمقاومة سبيلا وحيدا لتحرير أرضه + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث خاص مع قناة العالم الإخبارية وبشأن احتضان أهالي غزة للمقاومين أكد إحسان عطايا: هم بالفعل يحيطون بأبنائهم، فالشعب الفلسطيني في غزة هو شعب مقاوم، والمقاتلون الشجعان هم أبناء هذا الشعب، وبالتالي كانوا في حفل واحد مجتمعين.

وأضاف: هذا الشعب بصموده الأسطوري وبصبره الجميل وقدرته على التحمل وبإرادته وعزيمته الصلبة التي هزمت مدافع العدو وصواريخه، وبدمه النازف وشهدائه الذين هزموا طائرات العدو ودباباته.. هذا المشهد كان أكبر دليل على أن الشعب الفلسطيني والمقاومة صنوان، شعب لم يستطع أحد تحريضه، ورغم كل التحريض لم يستطع أحد تغيير وعيه وتغيير مفاهيمه حول المقاومة.

وشدد إحسان عطايا على أن: الشعب الفلسطيني يؤمن بالمقاومة سبيلا وحيدا لتحرير أرضه، ويؤمن بأن هذه المقاومة التي بدأت منذ بدء الاحتلال الصهيوني لأرضنا واستمرت حتى يومنا هذا هي نتيجة طبيعية لهذا العدوان، وهذا الاحتلال والاستكبار العالمي المتغول على الشعب الفلسطيني وعلى منطقتنا العربية وشعوب أمتنا.

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وأضاف أن: غزة استطاعت أن تجسد نموذجا من صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وبسالة هذا الشعب وشجاعته، وشكلت أيضا نموذجا من تجسيد وحدة الساحات ووحدة جبهات المقاومة.

وصرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان: نستطيع أن نقول إن أي ضربة وجهت للمقاومة في أي مكان هي ضربة لنا جميعا، وأي إنجاز حققناه في أي مكان هو إنجاز للجميع، لاننا لسنا أفرقاء بل نحن فريق واحد ولكن كل فريق يتابع المقاومة على جبهة.

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار أوضح: لو لم تكن المقاومة وقيادة المقاومة بكل فصائلها موافقة وراضية على هذا الاتفاق لما كانت وافقت عليه، هذا الاتفاق هو استئناف، يعني أن هذه الورقة التي تم التوقيع عليها مؤخرا في 15 من هذا الشهر هي استكمال واستئناف للاتفاق الذي وافقت عليه المقاومة في 27/5/2024.

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