شاهد.. المقاومة تفرض شروط الشهيد ’السنوار’ لوقف إطلاق النار

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470 يوما من الصمود تكللت بالانتصار، المقاومة في قطاع غزة واجهت لوحدها 15 شهرا آلة القتل الاسرائيلية وآلاف الاطنان من القنابل والقذائف التي فتكت بالعوائل الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها اكثر من 47 الف شهيد لكنها بقيت صامدة و دون تقديم اي تنازل عن مطالبها.

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وفي نهاية المطاف فرضت شروطها على الاحتلال واجبرته للقبول باتفاق وقف اطلاق النار مكرها تقليصا للخسائر حيث طفحت المقابر العسكرية الاسرائيلية بجثث القتلى من الجنود و الضباط خاصة مع بدء عملياته العسكرية في شمال القطاع وانخراط جيش الاحتلال في معارك عصية على الحسم مع المقاوين الذين لم تزحزح عزيمتهم استشهاد القائد يحي السنوار زعيم حركة المقاومة الاسلامية حماس في الـ 17 من اكتوبر الماضي بل زادهتم قوة و مثابرة في المضي قدما على دربه و الالتزام الكامل بالشروط التي وضعها لوقف اطلاق النار مع الاحتلال.

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بداية نهاية اطول واصعب حرب في تاريخ اسرائيل هكذا وصف موقع كالكاليست العبري تنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق وقف اطلاق نار. في اشارته الى حصيلة الخسائر البشرية و المادية الاسرائيلية خلال العدوان على غزة كشف الموقع عن مقتل 840 جندياً إسرائيلياً وإصابة نحو 14 ألفاً آخرين، بمعدل إصابة يقارب الألف جندي شهرياً.

كما افاد الموقع بأن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ انطلاقها تُقدر بنحو 150 مليار شيكل اي ما يعادل 41 فاصل 64 مليار دلار.