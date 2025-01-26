ردود الفعل الإسرائيلية من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لدول الجوار

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ولفت مراسلنا إلى أنه تصدر هذا الترحيب وزير المالية المتطرف سموتريتش اضافة للوزير المستقيل وزير الامن السابق بن غفير الذي رحّب بهذه التصريحات للرئيس الامريكي، وليس فقط الاكتفاء بتصريحات وانما تم الاعلان من قبل هؤلاء بأنه سيتم تقديم مخططات لتنفيذها لتتحول هذه التصريحات من تصريحات الى مخطط يشمل كافة الفلسطينيين.

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وكان قد دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى تهجير سكان قطاع غزة الى دول الجوار بحجة اعادة الاعمار، وطالب الاردن ومصر باستقبال المزيد من الفلسطينيين، دون أن يؤكد أن الأمر مؤقت. من جهته، رحب وزير الامن القومي الاسرائيلي المستقيل ايتمار بن غفير بالتصريحات داعيا حكومة الكيان لتهجير الفلسطينيين.

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