شاهد قوات الدعم السريع تستهدف مصفاة الجيلي بالخرطوم

العالم – خاص بالعالم

وقد استفاد الجيش السوداني من خروج قوات الدعم السريع من المصفاة وقام بقصفهم اثناء هروبهم ناحية إقليم دارفور الملاذ الآمن لهم حتي الان اذ يسيطرون علي معظم ولايات دارفور.

هذه الشاحنة وغيرها من الشاحنات ستقوم بنقل محولات كهربائية صغيرة لعدد من ولايات السودان التي تم تحريرها من قبل الجيش لمدها بالكهرباء بعد ان دمرت قوات الدعم السريع خمس محطات توليد كهربائي في عدد من مدن السودان، ما أدى لإنقطاع الكهرباء عن تلك المدن تماما ولكن تم إصلاح معظمها وبدأت العودة التدريجية للكهرباء في تلك المدن المتضررة.



شاهد أيضا.. جيش السودان يفك حصار القيادة العامة ومعسكر سلاح الإشارة

كهرباء سد مروي شمال السودان كانت الاكثر تضررًا فالسد يمد الولاية الشمالية واجزاء كبيرة من ولاية الخرطوم بالكهرباء .

تدمير المنشآت الحيوية في السودان تسمي بالخطة ب لدى قوات الدعم السريع بعد ان تم حصارها من قبل الجيش السوداني.

لكن عمليات الاصلاح مازالت مستمرة لهذه المنشآت الحيوية خاصة قطاع الكهرباء .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...