لحظات تاريخية.. الفلسطينيون بانتظار الأسرى الذين ستحررهم المقاومة

العالم - فلسطين

هذا وقد دخل اليوم الأحد رسميا اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، منهيا بذلك معاناة الغزيين مع القصف الإسرائيلي، ومثيرا حالة من الفرح والارتياح في أوساطهم وعلى المنصات.

شاهد المزيد...المقاومة تفرض شروط الشهيد ’السنوار’ لوقف إطلاق النار

وتزامنا مع بدء المرحلة الأولى من الاتفاق ظهر مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة والأجهزة الأمنية في خان يونس (جنوبي القطاع) ومناطق متفرقة بقطاع غزة، وسط هتافات وتهليل الأهالي.

وانسحب لواءان لجيش الاحتلال الإسرائيلي هما "غفعاتي" و"ناحال" من شمال القطاع، من دون صدور أوامر بالعودة مجددا، ولا يفرض الاتفاق على"إسرائيل" الانسحاب إلى خارج غزة إلا في المرحلة الثانية التي تبدأ بعد 42 يوما.