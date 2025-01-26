شاهد ما الذي فعله أهل جنوب لبنان اليوم بالإحتلال!

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن المشهد اليوم مترامي من القطاع الغربي حتى القطاع الأوسط، وصولا إلى القطاع الشرقي بقوافل كبيرة وغنية بالحماسة و بالإرادة والعزيمة التي دخلت معظم هذه القرى التي دخلها الإحتلال الإسرائيلي عقب عدوانه البري وتوغل اكثر فيها ابان فترة وقف اطلاق النار.

ولفت مراسلنا إلى أن هذه القرى اليوم كانت مسرحاً حقيقيا لمواجهات بين المواطنين الذين أصرّوا على الدخول الى قراهم، وبين جيش الإحتلال الاسرائيلي.



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وقال مراسلنا أنه في آخر تحديث لوزارة الصحة اللبنانية اعلنت ارتقاء 22 شهيد بينهم ست نساء و 124 جريح ايضا من مختلف الأعمار ومن مختلف الأجناس بالاضافة الى العديد ممن حاول الإحتلال أن يعتقله كالمرأة التي اعتقلت في بلدة مارون الراس وسرعان ما استعادها الجيش اللبناني.

واجتاز المئات من أهالي القرى والبلدات الجنوبية حاملين رايات المقاومة حواجز وسواتر وضعها جيش الاحتلال لمنعهم من العودة والدخول الى قراهم.

وأكدت قيادة الجيش مواكبتها لدخول المواطنين إلى عدد من البلدات الحدودية وسط إمعان الاحتلال في خرق سيادة لبنان واعتدائه على المواطنين ورفضه الالتزام باتفاق وقف العدوان والانسحاب.

وأكدت مصادر لبنانية أنه على خط يمتد لنحو كيلومترين تقف منذ ساعات مئات السيارات بانتظار فتح الجيش اللبناني لحواجزه على الطرقات التي تربط بنت جبيل بمارون وعيترون.

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