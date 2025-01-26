شاهد..أهالي الجنوب اللبناني يزحفون لقراهم غير آبهين برصاص الإحتلال!

العالم – خاص بالعالم

عودة انتظرها الجنوبيون اللبنانيون بعد عدوان إسرائيلي غاشم ومدمراستمر ستة وستين يوما وبعد ستين يوما أخرى.

المهلة التي اعطيت لخروج وانسحاب واندحار قوات الاحتلال من أراضي الجنوب اللبناني بحسب اتفاق وقف العدوان.

شهداء وجرحى تقدموا الركب فسقوا تراب الجنوب بدمائهم ملتحقين بقوافل الشهداء الذين قاتلوا الاحتلال ببسالة ملحقين به الخسائر والهزائم.

وهذه السيدة التي أصاب الاحتلال برصاصه ابنتها واعتقل ابنها اثناء تقدمهم نحو بلدتهم ميس الجبل كانت من بين الشهداء.

وعلى الرغم من إحراق جيش الاحتلال لبعض المنازل التي لم يتسن له تدميرها وجرفه الطرق وقطعها وعدم توقفه عن اطلاق النار تمكن الأهالي من دخول عدد من قراهم وحتى أداء صلاة الظهر على ترابها باحثين عن جثامين وأشلاء أحبتهم ورافعين رايات النصر ومطلقين شعارات التمسك بالمقاومة.



أما على الطريق الى الجنوب فكانت مواكب اللبنانيين من البقاع والهرمل قد انطلقت لمساندة ومؤازرة اخوتهم الجنوبيين.

المقاومة الإسلامية أكدت أن أهالي الجنوب يدهشون العالم من جديد ويثبتون بحق أنهم شعب أبي ووفي وشجاع.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الأرض لأبنائها لمن يرويها بدمه ولا أحد يمكنه اقتلاعه منها.



وفيما اعتبر رئيس الحكومة المكلف نواف سلام على دور الجيش في حماية سيادة لبنان وتأمين العودة الآمنة لأهل الجنوب، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحاتهم هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية للإتفاق للتحرك الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال بالإنسحاب الفوري من لبنان واصفا الجنوبيين بحراس حدود أرض لبنان وسيادته وإستقلاله وعناوين عزته وكرامته وقوته.



ودعا النائب إلياس جرادي اللبنانيين بأن يتعلموا السيادة والوطنية مما يحصل في الجنوب.



قيادة الجيش اللبناني من جانبها صرحت أن الجيش يواكب دخول المواطنين إلى عدد من البلدات الحدودية، مشيرة الى إمعان كيان الاحتلال في خرق سيادة لبنان واعتدائه على المواطنين ورفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب.

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