قلق إسرائيلي من تحوّل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم للعمل المقاوم!

العالم – العين الإسرائيلية

ورصد البرنامج بدء تنفيذ المرحلة الاولى من الإتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، كان محطة تعليقات الإعلام العبري الذي توقف عند التهديد الذي ما زال قائما في قطاع غزة بعد 15 شهرا على حرب الإبادة والذي تشكله حركة حماس بحسب أحد المعلقين الإسرائيليين.

وحول ماخسره الكيان الاسرائيلي من إتفاق وقف اطلاق النار في غزة بغض النظر عن فرحة المستوطنين بإطلاق الاسرى أكد أ. نبيه عواضة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أن الكيان الإسرائيلي خسر الحرب نفسها حيث يوجد أكثر من قراءة إسرائيلية تقول بأن الهدف الأساسي الذي كان قد أعلنه بنيامين نتنياهو المتعلق بالقضاء على حماس بعودة المختطفين تحت قوة الحرب، هذا الأمر لم يتحقق فحركة حماس لا تزال موجودة والمقاومة لا تزال موجودة بدليل الصور والمشاهد التي شاهدناها وايضا انتظار التوقيع من قبل حماس للموافقة على البدء بسريان وقف إطلاق النار.

ولفت عواضة إلى أن المسألة الثانية لها علاقة باضطرار بنيامين نتنياهو إلى إبرام صفقة تبادل، وبالتالي العملية العسكرية الحربية التي شنها الجيش على غزة لم تحقق الهدف الاساسي المتعلق بالإفراج عن المختطفين الموجودين لدى حماس، ما عرّض نتنياهو إلى سؤال كبير بأنه الشعار الذي رفعه فيما يتعلق بهذه الحرب قد سقط ولم يتمكن من تحقيقه.

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وألقى البرنامج الضوء على حركة حماس التي لا تزال تملك السلطه المدنية والعسكرية في قطاع غزة، وهو ما أظهرته المشاهد التي أعقبت بدء تنفيذ الإتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وما لاحظه أيضا أاحد مراسلي الإعلام العبري.

وناقش البرنامج موضوع أن هنالك أشخاصا في الكيان اسرائيلي لايزالون يدعون الى العودة الى الحرب على غزه رغم بدء تنفيذ الإتفاق على وقف اطلاق النار في غزة وبدء عملية تبادل الأسرى، وهذا ما رأى فيه أحد المحللين العسكريين في الإعلام العبري أمرا صعبا للغاية.

كما بحث البرنامج في المشكلة الأكبر في إتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي هي"الأسرى الفلسطينيون" الذين سيفرج عنهم من السجون الاسرائيلية، وعليه كشف الإعلام العبري عن نقاشات تجريها المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول كيفيه التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم والأماكن التي يجب أن يبقوا فيها لمراقبتهم خوفا من تحوّلهم مجددا الى العمل المقاوم.

ضيف البرنامج:

- أ. نبيه عواضة الخبير بالشؤون الإسرائي

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