ترامب يتآمر على غزة وأبناء غزة متشبثون بالأرض

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إعلان ترامب تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

بعد وقف إطلاق النار في غزة الذي شكل انتصارا كبيرا للمقاومة الفلسطينية ولشعبها الصامد رغم الابادة الجماعية والمجازر وشكل هزيمة قاسية للكيان الصهيوني وجيش الاحتلال، خرج الرئيس الامريكي ترامب ليعلن عن خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة تلاقيا مع ما يريده الصهاينة، ترامب أعلن أنه على مليون ونصف مليون فلسطيني النزوح وترك القطاع إلى مصر والأردن.

الرئيس الأمريكي بكل وضوح وكل وقاحة وعنجهية بدأ وكأنه يقرر مصير شعب بأكمله، هذا هو منطق أمريكا منطق الكاوبوي منطق اقتلاع الناس الأصليين كما جار مع الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يريد أن يهجر الشعب الفلسطيني بكامله من قطاع غزة وليس هذا فقط إذا قبلت مصر والأردن، لكن إذا ما قبلوا عليهم أن يقبلوا وكأنه يهدد مصر والأردن عليكما ان تقبلا بهذه الخطة لتهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر والاردن.



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منطق العصا الامريكي



إنه منطق العصا الامريكي، امريكا تقول ما تريد، وعلى العرب ان يفعلوا، وعلى مصر والاردن ان يفعلها هذا الامر، لقد عملنا الكثير من أجلهما فعلنا الكثير من أجلهما، ما يعني أن أمريكا تمنن مصر والأردن ببعض المساعدات وعليهما أن يقبلا بمشروع تهجير الفلسطينيين لمليون ونصف مليون فلسطيني، اقتلاع كامل من قطاع غزة وعلى مصر والأردن أن يقبلها هذا المشروع وهذا هو حال من يتحالف مع أمريكا.



بشطبة قلم.. أمريكا تتخلى عن حلفائها!



امريكا تتخلى عن حلفائها بشطبة قلم وهذا ما قاله الامين العام لحزب الله شهيد الامة السيد حسن نصر الله قال اذا ما العرب تخلوا عن غزة سيدفعون اثمانا كبيرة

لكن مصر والاردن ليست فقط حكومة بمصروحكومة بالاردن وليس فقط نظام هناك شعب كالشعب المصري الذي رفض مشروع التهجير وزحف الى معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة ليقول لا لتهجير الفلسطينيين.



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ورفض مصر لتهجير الفلسطينيين لا يعني أن مليون ونصف فلسطيني ستغص فيهم مصر او الاردن هذا مشروع لتصفية القضية الفلسطينية، ولاقتلاع الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وهذا امر خطير، لكن الرئيس الامريكي ترامب بكل وقاحة، قال تحدثت مع الرئيس المصري والاردني، وبطبيعة الحال سيقبلان هذا المشروع رغم انه مصر رفضت بشكل واضح شعبيا، وحتى على المستوى الرسمي رفضت هذا الاقتراح، لكن ترامب يصر انه مصر قبلت والاردن ستفعل!

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