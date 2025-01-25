هدنة لبنان في مهب الريح

العالم - باختصار

الإعلام العبري :الجيش باق في المنطقة الجنوبية لعدم التزام الجيش اللبناني بالإجراءات المتفق عليها.

مصادر : جيش الاحتلال انسحب حتى الآن من 9 بلدات في الجنوب اللبناني.

جيش الاحتلال الاسرائيلي لم يستكمل انسحابه من 33 بلدة في جنوب لبنان.

الاتفاق ينص على انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من جنوب لبنان بحلول يوم الاحد القادم.

هيئة البث الإسرائيلية : الجيش أبلغ قوات اليونيفيل بأنه يستعد لإطالة أمد بقاءه في جنوب لبنان.

جيروزاليم بوست : "إسرائيل" طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش في جنوب لبنان.

البيت الأبيض : هناك حاجة ملحّة لتمديد وقف اطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة في لبنان.

حزب الله : يجب الالتزام الصارم "الذي لا يقبل أي تنازلات" ببنود وقف اطلاق النار.

رئيس البرلمان نبيه بري : نرفض رفضا قاطعاً تمديد الهدنة ولو ليوم واحد.

الرئيس اللبناني جوزف عون يجري اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين لحثّ "إسرائيل" على الانسحاب.

تواصل قوات الإحتلال اعتداءاتها على لبنان، ففجّرت منشآت مشروع مياه 800 في بلدة حولا.

كما نفذت سلسلة تفجيرات في اطراف ميس الجبل وكفركلا والوزاني.

مصادر لبنانية : تجاوزت خروقات الاحتلال 630 خرقا منذ بدء سريان الاتفاق.

حالة ترقب يعيشها لبنان لما ستصل اليه الأمور في ظل نقض الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار.

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