الإحتلال قتل وحيدة أمها.. تفاصيل إغتيال الطفلة ليلى الخطيب في جنين

العالم - خاص بالعالم

وقالت غادة عصعوص جدة الطفلة الشهيدة ليلى الخطيب، إن جنود الاحتلال قتلوها بدم بارد بعد إطلاق الرصاص على منزلهم وإصابته في رأسها خلال تناولها لطعلام العشاء مع أمها وخالاتها.

وأوضحت أن بقايا جمجمة الطفلة الشهيدة ليلى، تناثرت في مكان استشهادها، في دليل على همجية الاحتلال.

ليلى التي ما لبثت أن تفتح عيناها، لتجد نفسها يتيمة كانت تتناول عشاءها الأخير في حضن والدتها بمنزل كان يبدو آمناً ولكن الاحتلال اخترقه برصاصه.

وقال بسام عصعصوص جد الشهيدة ليلى:"حاصر الجنود الإسرائيليون المنزل واطلقوا علينا النار بهدف القتل فهذا الجيش ياتي من اجل القتل فقط وقتل اطفالنا ونساءنا".

توحش الاحتلال الاسرائيلي واستهداف المدنيين الآمنيين بحجة البحث عن المطلوبين، وأي مطلوبين، يقول انهم في مخيم جنين، وحين لا تتمكن آلياتُهُ من قتلهم يقول انهم هنا او هناك، فيقتل الأطفالُ الآمنين.



اما مخيمُ جنين لا يزال يقاتل وحيداً منذ ستة أيام، ويقينه لا يزال بانتصار الدم على سلاح الاحتلال، وسلاحه المسلط على الضعفاء يحاول كسر ارادتهم والضغط على المقاومين، وهم وسط أهلهم وحاضنتهم.

أثقل الاكفان أصغرها، ثمن الفلسطيني في نظر الاحتلال الاسرائيلي رصاصة واحدة، يوظف الاحتلال كل قوته لقتل من يقول انهم يهددون امنه ولكنه بالنهاية لا يقتل إلا الأطفال والمدنيين.

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