السلطات السويسرية تعتقل صحفيا فلسطينيا في زيوريخ.. والسبب؟!

العالم - خاص بالعالم

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعرب عن إدانته الشديدة لاعتقال السلطات السويسرية الصحافي ابو نعمة،وقال إن هذا الاعتقال يعد تطورا خطيرا ومقلقا.

.واضاف المرصد ان القرار السويسري يعكس نزعة متزايدة لدى الحكومات الغربية لتقييد حرية التعبير واستهداف النشطاء والصحافيين الذين ينقلون معاناة الضحايا ويدافعون عن حقوق الفلسطينيين، في استجابة واضحة للضغوطات والتحريض.

وعبر المرصد عن قلقه الشديد من أن خطوة السلطات السويسرية تمثل انحدارا غير مسبوق في احترام حقوق الإنسان، خصوصا في بلد طالما ارتبط اسمه بالقيم الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية.



وفي عودة الى الوراء ،يبدو النهج الاوروبي واضحا لجهة كم الافواه المعارضة حيال ما حصل من مجازر وحرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وكانت واضحة ممارساتها ضد الجمهور العريض الذي نزل الى الشوارع دفاعا عن حقوق الفلسطينيين ورفضا للابادة التي تعرض لها اهالي غزة، على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه، الذي اتى على البشر والحجر في ابشع مجازر التاريخ القديم والحديث.



ويصف مراقبون ان مسارعة الدول الأوروبية لإظهار الدعم المطلق لإسرائيل بالخطأ الفادح، لأن هذه الدول التي تقول إنها ديمقراطية، وتحترم حقوق الإنسان تدعم حكومة يقودها اليمين المتطرف، وترتكب جرائم حرب.



فالشرطة في دول أوروبية اعتقلت أعدادا كثيرة من الفلسطينيين والعرب والاوروبيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر، ممن رفع شعارات تندد بعنف الاحتلال وتطالب بعودة الأراضي الفلسطينية، كذلك منعتهم من التجمعات وحولت بعضهم إلى المحاكم وهددتهم بالترحيل.

ومنذ بدء العدوان على غزة غدت حرية التعبير والفكر التي تدعي الدول الأوروبية تبنيها، أصبحت قابلة للتفصيل والتكييف وفق مقاسات مختلفة.

لقد اثبتت الوقائع على تنوعها ان سياسة كم الأفواه كانت السائدة في أوروبا ،وكشفت زيف الادعاءات الاوروبية في حماية حقوق الانسان، على خلفية العدوان وحرب الابادة التي تعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي.

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