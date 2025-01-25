شاهد نتيجة منع عمل الوكالة في غزة بعد وقف إطلاق النار!

العالم - خاص بالعالم

في أعقاب طوفان الأقصى، سحبت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها تمويلهم لوكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

فيما يسعى جيش الاحتلال لإيقاف المنظمة، المتنفس الوحيد للفلسطينين، الأونروا التي حاولت الأمم المتحدة من خلالها تقديم نفسها على أنها الحارس الكبير للانسانية في العالم.

الوكالة الأممية تقدم خدماتها لنحو مليون وخمسة وثمانين ألفا في قطاع غزة، وحوالي تسعمئة واثنا عشر ألفا وثمانية وتسعة وسبعين فلسطينيا في الضفة الغربية كانوا مسجلين لديها سبعة أوكتوبر

وخلال الحرب في غزة قدمت الأونروا الغذاء لمليون وتسعمئة شخص من بينهم ليسوا لاجئين يواجهون الجوع الشديد، و زودت الوكالة أكثر من ستمئة ألف فلسطيني بالمياه من آبارها، فيما حولت أكثر من مئة منشأة بغزة إلى ملاجئ طوارئ استضافت فيها نحو أربعمئة ألف نازح فلسطيني.

وفيما سيدخل قانون أقره الكنيست الاسرائيلي يحظر عمل «الأونروا» في فلسطين حيز التنفيذ في الثلاثين من يناير،- قال مبعوث الكيان لدى الأمم المتحدة للأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش في رسالة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يجب أن 'توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة.

في وقت حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من منع الوكالة عملها الذي يؤدي لانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف فيليب أن وقف الوكالة ستكون له تداعيات كارثية، وسيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية في غزة، ويفاقم الظروف المعيشية الكارثية.

مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا أكدت أن تأشيرات موظفي الوكالة ستنتهي حتى التاسع والعشرين من يناير الجاري ،وأشارت إلى أن الوكالة ستواصل التقدم بطلبات لتجديد التأشيرات إلى الحكومة الاسرائيلية، مضيفة أن الوكالة ستعمل حتى إيجاد حل للاجئي فلسطين على حسب تعبيرها.

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