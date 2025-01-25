كاميرا العالم توثق إنتظار ذوي الأسرى الفلسطينيين وصول أبنائهم المفرج عنهم

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ولفت مراسلنا إلى وجود قرار اسرائيلي يمنع استقبال الأسرى الفلسطينيين على ابواب معتقل عوفر الذي سيخرجون منه، الأمر الذي دفع بقيادة السلطة الفلسطينية وبمحافظة رام الله والبيرة الى أن تنقل الاحتفالات واجواء الاستقبال الى هذا المقر في رام الله، حيث نقل غالبيه الصحفيين الى هذا المقر بانتظار وصول الاسرى المحررين.

ونوه مراسلنا الى أن عددا من الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم هم من الذين امضوا سنوات طويلة في الاعتقال، جزء كبير منهم من الأسرى المحررين الذين يعتبرون من اصحاب السنوات الطويلة والاحكام العالية والذين يسمون بالأراضي الفلسطينية بالجنرالات" لصبرهم، حيث سيتم نقلهم الى مصر، ومن ثم توزيعهم في عدة اماكن، وبالمقابل سيكون هنالك عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين امضوا سنوات طويلة في الاعتقال سيتم نقلهم الى رام الله، ومن ثم سيتم توزيعهم كل الى بلدته ومدينته في الضفة الغربية.

وأوضح مراسلنا أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ليسوا من تنظيم واحد بل هم من كل الفصائل الفلسطينية من فتح وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ومن الجهاد الاسلامي فكل قادة الفصائل الفلسطينية يتواجدون وينتظرون اسراهم.



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وفي حوار مع رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لفت أن الوحدة بين الجميع توجه نداء الشعب اليوم لكل القيادات لقيادة السلطة وقيادة الفصائل الفلسطينية، كما توحدت الحركة الاسيرة التي صمدت في وجه المحتل والجلاد الاسرائيلي كما توحدت اليوم في وجه الحشود الزاحفة لاستقبال اسراهم الابطال العائدين، المطلوب اليوم أن تتوحد القوى الفلسطينية بالسياسة والميدان في اوسع مقاومة وصمود في مواجهة الاحتلال.



وكانت قد اقلت "3 حافلات 114 أسيرا (فلسطينيا) محررا تصل إلى مدينة رام الله، بعد تحررهم ضمن صفقة طوفان الأحرار".

بدورها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في النقب تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني مقرر أن تفرج "إسرائيل" عنهم في وقت لاحق السبت، منهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.

وقالت حماس في تصريح صحفي إن "دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية؛ ترى النور اليوم".

وسلّمت كتائب القسام اليوم السبت 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين تتواصل الاستعدادات لإطلاق 200 أسير فلسطيني.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل"، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

ويجري اليوم تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى، حيث أفرجت كتائب القسام عن 4 مجندات أسيرات، وسلمتهن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

79 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية.وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومكتب إعلام الأسرى، عن أسماء المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم، في قائمة تشمل أيضًا 79 من ذوي الأحكام العالية.

ومن أبرز المشمولين بالقائمة الأسير محمد الطوس، من بلدة الجبعة ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وهو أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

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