إتفاق وقف العدوان على غزة.. التطبيق والتحديات

العالم – بانوراما

واستلم كيان الاحتلال الاسرائيلي ثلاث أسيرات من حركة حماس في بداية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 90 أسيرا فلسطينيا منهم 69 امرأة و21 طفلا، وتم نقلهم إلى قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية.

بدوره أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن فصائل المقاومة ملتزمة بالتطبيق التام لاتفاق وقف إطلاق النار مع التأكيد على أن كل ذلك مرهون بالتزام الكيان الإسرائيلي، داعيا كافة الوسطاء إلى إلزام الكيان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ولمناقشة هذه المواضيع تستضيف هذه الحلقة من برنامج بانوراما الكاتب والمحلل سياسي فراس طنينة من رام الله، والخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد القيق من رام الله.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

- انتصار آخر للمقاومة في غزة مع إعلان الاحتلال قبوله باتفاق وقف العدوان.. ما هي ابرز تلك المحطات النوعية التي أدت لانتصار المقاومة؟

- ماذا عن الشروط التي وضعتها المقاومة وأكدت عليها؟هل تم تحقيقها؟

- كيف تقيمون آليات تنفيذ الاتفاق مع بعض التأخير الذي حصل كأسباب لوجستية؟

- وكيف أصبح الاحتلال يبحث عمن ينزله عن الشجرة نظرا للخسائر الفادحة التي مني بها في قطاع غزة على يد المقاومة؟

- ألا يعتبر ذلك فشلا ذريعا لقادة الاحتلال الذين لم يحققوا أهدافهم باقتلاع المقاومة من غزة؟

- ماذا عن إدارة قطاع غزة ومن سيدير القطاع؟على الرغم من التقارير العديدة بهذا الشأن وعلاقة بعض الدول الإقليمية؟

- كيف ستكون نتائجه في الضفة الغربية الغربية أو انعكاساته هناك؟

- كيف يبدو المشهد حاليا على ضوء التوترات الحاصلة في مخيم جنين؟

- ماذا يعني التخبط الحاصل في الكيان الإسرائيلي على خلفية أزمة الاستقالات كبن غفير والتهديد بها كسموتريتش؟

- هل يؤدي ذلك إلى سقوط حكومة نتنياهو وبالتالي مواجهته المحاسبة والمساءلة حيال إخفاقاته ابتداء من عملية 7 أكتوبر إلى الآن؟

- أبو عبيدة أكد في كلمته الليلة أن المقاومة بكل فصائلها ملتزمة باتفاق وقف العدوان لكن ذلك منوط بإرادة العدو.. هل هو تلويح مرة أخرى بتحرك ميداني في حال نقض الاتفاق؟

- العمليات الإنسانية في القطاع هل تخرجه من أزمته العميقة؟

- وكيف ستكون مسيرة الإعمار؟ وما هو مصيرها؟

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