شاهد اعتصام على طريق مطار بيروت تمديدا بالتدخلات الاسرائيلية!

العالم - خاص بالعالم

اعتصام سلمي حضاري نفذه الاف المواطنون اللبنانيون على طريق مطار بيروت الدولي بدعوة من حزب الله. احتجاجا على الاملاءات الاسراليلية والامريكية على لبنان ورفضا للتعدي على السيادة الوطنية بكل مؤسساتها .



شاهد أيضا.. غضب عارم بمطار بيروت احتجاجا على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط

وقال محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله :"نحن نقول ان لبنان يرفض هذه الاجراءات المتعلقه بالطيران الايراني ويجب ان يتراجع فورا عن هذه الاجراءات وان يتمسك بالسيادة اللبنانية وبالقرار الوطني".



وقال سيدة لبنانية :"اذا كنتم تريدون سيادة لبنانية تعالوا الينا نحن نعطي السيادة بالدم، أما موضوع أمريكا فانظروا الى ما حدث للشاه وغيره".



لم تنته الامور كما كان مرسوما لها فسرعان ما انقلب المشهد الى مواجهات بين المعتصمين والقوى الامنية بعدما اطلق الجيش عشرات القنابل المسيلة للدموع على الحشود ما خلق حالة من التوتر لم تخلو من الاصابات نتيجة الاغماء ورمي الحجارة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...