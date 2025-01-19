قناة العالم
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب نابلس في الضفة الغربية
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أنصار الله: نتابع تقييم وتنفيذ الاتفاق ونتصدى لاي تصعيد محتمل من الاحتلال
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أنصار الله: نؤكد على استمرار اليمن في دعم وإسناد فلسطين ومقاومتها
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أنصار الله: معركة طوفان الاقصى اثبتت أننا امام عدو لا يفهم سوى القوة
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أنصار الله: الاتفاق الذي انتزعته المقاومة الفلسطينية بصمودها انتصار تاريخي
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أنصار الله: حرب الابادة الصهيونية تأتي بشراكة كاملة من أميركا والغرب
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المكتب السياسي لانصار الله: نبارك لشعب فلسطين بدء وقف اطلاق النار بغزة
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تحليق منخفض لطيران الاحتلال المسيّر في اجواء خان يونس جنوبي قطاع غزة
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الاسيرات الاسرائيليات الثلاث يصلن على مستشفى رامات غان بتل أبيب
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مصدر بحماس: الاحتلال يراوغ من اجل تحقيق مكاسب معينة بصفقة التبادل