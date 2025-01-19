الصفقة وتحرير الأسرى

العالم – باختصار
وتداولت وسائل إعلام عبرية أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين البارزين المتوقع الإفراج عنهم:
أشرف صغير: متهم بمساعدة منفذ الهجوم بتل أبيب عام 2002 قتل فيه ستة إسرائيليين وأصيب 84.
أحمد البرغوثي: محكوم بالسجن المؤبد 13 مرة بتهمة تخطيط وتنفيذ العشرات من العمليات المسلحة.
إياد جرادات: محكوم بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.
بلال غانم: محكوم بالمؤبد لمشاركته في عملية في القدس عام 2015 أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 15.
أشرف أبو سرور: محكوم بالمؤبد بتهمة قتل جندي إسرائيلي شمال بيت لحم عام 2002.
وائل قاسم: محكم بالسجن المؤبد 35 مرة و50 عاما وهو صاحب أعلى حكم في القدس المحتلة.
وسام عباسي: من قادة خلية "سلوان" التابعة لحركة حماس والمتهمة بقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين.
أكرم حامد: محكوم بالمؤبد ثلاث مرات لاتهامه بالمشاركة في عمليات عسكرية خلال انتفاضة الأقصى.
ثابت مرداوي: القدس محكوم بالسجن المؤبد 21 مرة و40 عاما بتهمة قيادة سرايا القدس.
محمد خريوش: متهم بالتخطيط لعملية فندق "بارك" في نتانيا عام 2002 والتي خلفت 30 قتيلا إسرائيليا.
في اليوم الاول من الصفقة تتم إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين.
وفي اليوم السابع سيتم إطلاق سلاح 4 وكل أسبوع بعد ذلك سيتم إطلاق سراح 3 آخرين.
وفي المرحلة الثالثة من الصفقة سيتم إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى.
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