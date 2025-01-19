الصفقة وتحرير الأسرى

العالم – باختصار

وتداولت وسائل إعلام عبرية أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين البارزين المتوقع الإفراج عنهم:

أشرف صغير: متهم بمساعدة منفذ الهجوم بتل أبيب عام 2002 قتل فيه ستة إسرائيليين وأصيب 84.

أحمد البرغوثي: محكوم بالسجن المؤبد 13 مرة بتهمة تخطيط وتنفيذ العشرات من العمليات المسلحة.

إياد جرادات: محكوم بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

بلال غانم: محكوم بالمؤبد لمشاركته في عملية في القدس عام 2015 أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 15.

أشرف أبو سرور: محكوم بالمؤبد بتهمة قتل جندي إسرائيلي شمال بيت لحم عام 2002.

وائل قاسم: محكم بالسجن المؤبد 35 مرة و50 عاما وهو صاحب أعلى حكم في القدس المحتلة.

وسام عباسي: من قادة خلية "سلوان" التابعة لحركة حماس والمتهمة بقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين.

أكرم حامد: محكوم بالمؤبد ثلاث مرات لاتهامه بالمشاركة في عمليات عسكرية خلال انتفاضة الأقصى.

ثابت مرداوي: القدس محكوم بالسجن المؤبد 21 مرة و40 عاما بتهمة قيادة سرايا القدس.

محمد خريوش: متهم بالتخطيط لعملية فندق "بارك" في نتانيا عام 2002 والتي خلفت 30 قتيلا إسرائيليا.

في اليوم الاول من الصفقة تتم إطلاق سراح 3 أسرى إسرائيليين.

وفي اليوم السابع سيتم إطلاق سلاح 4 وكل أسبوع بعد ذلك سيتم إطلاق سراح 3 آخرين.

وفي المرحلة الثالثة من الصفقة سيتم إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى.

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