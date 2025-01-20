التلفزيون السوري: اشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة وقسد بدير الزور

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كما أكد التلفزيون السوري أن "كمينا مسـلحا استهدف سيارة عسكرية لقسد بين بلدتيّ أبو حمام وغرانيج شرقي ديرالزور، بالتزامن مع هجوم على مقر لقسد داخل البلدة".

وأضاف: "مجهولون يستهدفون سيارة من نوع (بيكاب عسكرية) لميلشيات PKK/YPG قرية الدويجية في ناحية مركدة جنوب الحسكة، وأنباء عن قتلى وجرحى من ميليشيات PKK/YPG وسط استنفار لعناصر الميليشيا في المنطقة".

وفي وقت سابق، أفاد "تلفزيون سوريا" بأن إدارة العمليات العسكرية في سوريا بدأت يوم الأحد بتحريك قواتها باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا.

وأشار "تلفزيون سوريا" إلى وصول تعزيزات عسكرية وأمنية للإدارة السورية الجديدة إلى مناطق شرقي حلب ومحاور سد تشرين، بالإضافة إلى دير الزور.