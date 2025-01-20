الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تشهد احتفالات حاشدة بمناسبة الانتصار في غزة

صنعاء تشهد احتفالات حاشدة بمناسبة الانتصار في غزة
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

تجمّعت الجماهير اليمنية في العاصمة صنعاء للاحتفال بالانتصار الكبير في غزة، مؤكدين على دعمهم الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

العالم-اليمن

وتجمعت الجماهير المحتفلة بالانتصار الكبير في غزة مساء امس في العاصمة اليمنية صنعاء حاملة العلم الفلسطيني، مرددة الشعارات الموكدة على ثبات الموقف اليمني المناصر والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى زوال الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم.

وهتف المشاركون بعبارات النصر والمباركة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة على هذا الانتصار الكبير والمشرف على العدو الصهيوني وذلك بفضل صمود واستبسال وتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته المجاهدة والبطلة.

إقرأ أيضاً..عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح بعد 470 يوما من الحرب

كما رددوا شعارات "من صنعاء إلى غزة .. كلنا نصر وعزة ، ياغزة واحنا معاكم.. أنتم لستم وحدكم، ياغزة يا فلسطين مبروك النصر المبين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

روابط ذات صلة

مراسلة ناجية من الموت: البقاء علی قيد الحياة في غزة انتصار

أسامة حمدان: نتنياهو ظنّ أنه قادر على إنهاء المقاومة في غزة لكنه فشل

تل ابيب: ما يزال لدى حماس 94 رهينة في غزة