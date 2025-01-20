صنعاء تشهد احتفالات حاشدة بمناسبة الانتصار في غزة

العالم-اليمن



وتجمعت الجماهير المحتفلة بالانتصار الكبير في غزة مساء امس في العاصمة اليمنية صنعاء حاملة العلم الفلسطيني، مرددة الشعارات الموكدة على ثبات الموقف اليمني المناصر والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى زوال الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم.



وهتف المشاركون بعبارات النصر والمباركة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة على هذا الانتصار الكبير والمشرف على العدو الصهيوني وذلك بفضل صمود واستبسال وتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته المجاهدة والبطلة.

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كما رددوا شعارات "من صنعاء إلى غزة .. كلنا نصر وعزة ، ياغزة واحنا معاكم.. أنتم لستم وحدكم، ياغزة يا فلسطين مبروك النصر المبين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى".