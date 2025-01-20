قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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اعلام الاحتلال:اسرائيل خسرت في 7 اكتوبر وماجرى بعدها كان لتقليص الضرر
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بزشكيان:الشعب الفلسطيني علم باقي الشعوب كيفية الوقوف بوجه الارهاب
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الرئيس الايراني بزشكيان:الشعب الفلسطيني حقق بصموده هذا الانجاز العظيم
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اللواء باقري:تطورات غزة هي بداية الكارثة على الصهاينة
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اعلام الاحتلال:حماس احتفظت بقوتها ومايجري يؤكد سيطرتها على القطاع
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اعلام الاحتلال:اصابة 4 جنود احدهم اصابته خطيرة جراء تفجير عبوة في طوباس
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وكيل الامم المتحدة:اكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة امس
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وكيل المتحدة:اكثر من 630 شاحنة مساعدات دخلت غزة امس
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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مركباتنا متعمدا افراغ الشمال من الخدمات
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اعلام الاحتلال: اصابة 4 جنود بانفجار عبوة في مركبة عسكرية في قضاء طوباس