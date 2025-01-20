قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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القدومي: ضغط المقاومة فرض شروط الشعب الفلسطيني على الاحتلال
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القدومي:الانتصار مشترك لان فيه بصمة ايرانية وعراقية ويمنية ولبنانية
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القدومي:اشكر كافة الدول التي ساندتنا وهي شريكة لانها تعرضت للاستهداف
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القدومي:من انجازات طوفان الاقصى تبلور اشتراك الدم الايراني مع الفلسطيني
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خالد القدومي:كتائب عز الدين القسام اشرفت على تفاصيل عملية التبادل
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خالد القدومي:الانجاز الذي احدثته المقاومة هو تبيين صمود الشعب الفلسطيني
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خالد القدومي: الانجاز الكبير هو افشال اهداف العدو
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خالد القدومي:العدو بات معزولا دبلوماسيا وسياسيا على المستوى العالمي
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حماس: جموع شعبنا التي خرجت لاستقبال الاسرى المحررين تحد للاحتلال
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اعلام الاحتلال: مقتل جندي اسرائيلي بتفجير عبوة في بلدة طمون قضاء طوباس