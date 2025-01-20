مقتل قائد كتيبة بجيش الاحتلال وإصابة 3 جنود بتفجير عبوة في طوباس

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن تفجير العبوة استهدف جيباً عسكرياً محملاً بالجنود، أصيب عدد منهم بجروح خطرة، وجرى إجلاؤهم عبر طائرات مروحية إسرائيلية.

ونشرت منصات المستوطنين، معلومات عن هبوط مروحيات الإسعاف في مستشفيات الداخل المحتل وهي تقل الجنود المصابين.

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تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والدرون التابعة للاحتلال فوق اجواء محافظة طوباس وقلقيلية وقرى طولكرم ونابلس.

وتشهد طمون اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، لكن مقاومتها لا تتوقف عن التصدي من خلال الاشتباكات وتفجير العبوات الناسفة.