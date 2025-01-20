الظهور العلني للمقاومة ينسف سردية نتنياهو لليوم التالي

العالم - فلسطين

هكذا ظهرت غزة في يومها الأول من وقف حرب الإبادة الجماعية في مشهد كان آخر ما يتمنى رؤيته رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعموم كيان الاحتلال...

مشهد نسف سردية نتنياهو لليوم التالي في غزة بعد أن ظهر في قلبها المقاومون الفلسطينيون يسلّمون الأسيرات من تحت فوهات البنادق وسط التفاف شعبي بدا في بهجته وكأنّ حرباً لم تكن رغم التضحيات والآلام والعذابات التي عاشها أهل القطاع خلال ما يقارب 16 شهرا.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

معركة طوفان الأقصى التاريخية أشعلت شرارة تحرير فلسطين، ودقت المسمار الأخير في نعش الاحتلال الصهيوني، فيها مقاومتنا في غزة وقدمت نموذجا فريدا مذهلا في قدرة أصحاب الأرض والحق. على الفعل الكبير المؤثر والصمود العظيم وصناعة التاريخ.

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وبعد إنجاز اليوم الأول من وقف العدوان بتسليم الأسيرات الثلاث للاحتلال مقابل الافراج عن 90 من الأسيرات الفلسطينيات والفتيان وما سبقه من انسحاب لجنود جيش الاحتلال من المناطق السكنية، تتواصل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وكيان الاحتلال لمدة 42 يوما حيث سيتخللها إطلاق سراح المزيد من أسرى الاحتلال ليصل عددهم في هذه المرحلة الى 33 أسيرا مقابل الافراج عن 1700 أسير فلسطيني من بينهم مئات المقاومين من ذوي الأحكام العالية.

مرحلة تتواصل فيها دخول المساعدات الانسانية الى القطاع بمعدل 600 شاحنة يوميا على أن تشهد فتح معبر رفح بعد أسبوع من بدئها فيما التقديرات ترجح إتمام المرحلة الاولى بنجاح فيما الاعتقاد سائد بأن المرحلة الثانية لاستكمال عملية التبادل وثبيت الاتفاق باتت أمراً واقعاً ليس بإمكان أيّ من طرفي الاتفاق مواجهته أو عرقلته.

ووفق المحللين فإن الظهور العلني لمقاتلي القسام خاصة في مركز مدينة غزة شمال القطاع رغم حجم الضغط العسكري الإسرائيلي الذي تركّز على هذه المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة اضافة الى ما سبقه من انتشار للشرطة الفلسطينية في عموم القطاع منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ رسخ معادلات عديدة في مقدمتها أن للمقاومة اليد العليا في القطاع قبل وبعد طوفان الاقصى وأنها استطاعت تثبيت خيار المقاومة وأعادت قضية فلسطين إلى صدارة الاهتمام العالمي.

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