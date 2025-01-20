قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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السيد الحوثي: نجدد للشعب الفلسطيني التاكيد على انهم ليسوا وحدهم
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السيد الحوثي: موقف شعبنا تاثيراته واضحة اعترف بها العدو
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السيد الحوثي: ما حدث من انتصار تاريخي هو درس للجميع يبعث الامل بالنفوس
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السيد الحوثي: ندعو الجميع من ابناء امتنا للوقوف مع الشعب الفلسطيني
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السيد الحوثي: سنتصدى لكل محاولات الاعداء الرامية لازاحة شعبنا عن الساحة
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السيد الحوثي: جاهزون للعودة الى التصعيد مرة اخرى مع اخوتنا في فلسطين
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السيد الحوثي: نحن نركز على الاستعداد للجولات الاتية
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السيد الحوثي: نرصد اتفاق غزة وجاهزون للتصعيد بأي مرحلة يعود فيها العدو
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السيد الحوثي: الموقف الشعبي اليمني لم يتاثر بكل انواع الضغوط والتهديدات
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السيد الحوثي: الموقف الشعبي اليمني لم يتاثر بالحملات الدعائية