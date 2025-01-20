محلل إسرائيلي: صور أسيراتنا أثناء الإفراج عنهن تؤكد فشل حكومتنا

العالم - فلسطين



وأكد يسسخاروف، أنه حتى بعد 15 شهراً من الحرب بقيت حماس صامدة، منذ بداية الحرب، حيث كان القضاء على حماس هدفاً رئيسياً للحكومة برئاسة نتنياهو، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة تماماً.



وشدد على أن "حماس" تمكنت من البقاء عسكرياً والحفاظ على سيطرتها في غزة.

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ويوم أمس الأحد جرى سريان اتفاق وقف إطلاق النار ما بين المقاومة الفلسطينية بغزة، وسلطات الاحتلال، برعاية دولية.



وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، ثلاث أسيرات ضمن اليوم الأول من اتفاق وقف اطلاق النار وهن رومي جونين (24 عاماً) وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شطنبر خير (31 عاماً) تخلله عرض عسكري.



وكان الاحتلال الصهيوني، قد أفرج الأحد، عن 90 أسيرا وأسيرة، بينهم 21 طفلا، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح الأسيرات الثلاثة.