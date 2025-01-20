الخارجية الايرانية.. إنها هزيمة نكراء للكيان الإسرائيلي وداعميه

العالم - خاص بالعالم

وقال بقائي في رد علی سؤال لمراسلة قناة العالم، معصومة عبدالرحيم؛ إن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أجبر الاحتلال الإسرائيلي على الرضوخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأردف بقائي ان الجمهورية الاسلامية تؤمن بأن طريق انقاذ الشعب الفلسطيني وتحقيق حق اقرار المصير، حق قانوني وانساني معترف به بموجب القانون الدولي ويكمن في المقاومة والاستفادة من جميع امكانياتهم الذاتية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية:"خلال هذه الأشهر الـ16، كما في العقود الماضية دعمها للمقاومة الفلسطينية، نعتقد ان الحفاظ علی روح المقاومة وروح التضامن الوطني بين جميع الفصائل والاحزاب الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية أجبر الكيان الصهيوني في النهاية علی قبول اتفاق وقف اطلاق النار".

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