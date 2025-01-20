قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
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غوتيريش: أشعر بقلق بالغ ازاء التهديد الوجودي للوحدة والترابط في غزة والضفة
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حزب الله: نؤكد وقوفنا الدائم الى جانب فلسطين ومقاومتها حتى زوال الاحتلال
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حزب الله:المقاومة اللبنانية كانت شريكا بتحقيق هذا النصر بتقديم اغلى ما لديها
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حزب الله:نحيي اليمن الذي فرض حصارا على الاحتلال وتحدى اساطيل دول كبرى
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حزب الله: نحيي المقاومة العراقية التي تجاوزت العوائق اسنادا لغزة
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حزب الله: نحيي ايران التي شكلت عمودا اساسيا للمقاومة وتحملت كل الضغوط
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حزب الله: نبارك جهود قوى الاسناد التي كان لها دور محوري بدعم المقاومة
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حزب الله: الولايات المتحدة شريكة كاملة بحرب الابادة وتتحمل كامل المسؤولية
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حزب الله: مجازر الاحتلال ستبقى شاهدا تاريخيا على همجية الاحتلال وداعميه
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حزب الله: هذا الانتصار تحقق بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني ودماء الشهداء