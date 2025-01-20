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العالم بودكاست

الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

قصص وظروف مر بها فلسطينيون علی عقود من الزمن..

العالم - خاص بالعالم

فما مدی تأثيرها عليهم وعلی القضية الفلسطينية؟..

انتظرونا في العالم بودكاست..

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