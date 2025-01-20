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غوتيريش: أشعر بقلق بالغ ازاء التهديد الوجودي للوحدة والترابط في غزة والضفة
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حزب الله: نؤكد وقوفنا الدائم الى جانب فلسطين ومقاومتها حتى زوال الاحتلال
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حزب الله:المقاومة اللبنانية كانت شريكا بتحقيق هذا النصر بتقديم اغلى ما لديها
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حزب الله:نحيي اليمن الذي فرض حصارا على الاحتلال وتحدى اساطيل دول كبرى
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حزب الله: نحيي المقاومة العراقية التي تجاوزت العوائق اسنادا لغزة
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حزب الله: نحيي ايران التي شكلت عمودا اساسيا للمقاومة وتحملت كل الضغوط
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حزب الله: نبارك جهود قوى الاسناد التي كان لها دور محوري بدعم المقاومة
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حزب الله: الولايات المتحدة شريكة كاملة بحرب الابادة وتتحمل كامل المسؤولية
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حزب الله: مجازر الاحتلال ستبقى شاهدا تاريخيا على همجية الاحتلال وداعميه
عاجل
حزب الله: هذا الانتصار تحقق بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني ودماء الشهداء
العالم بودكاست
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الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
قصص وظروف مر بها فلسطينيون علی عقود من الزمن..
العالم
-
خاص بالعالم
فما مدی تأثيرها عليهم وعلی القضية الفلسطينية؟..
انتظرونا في العالم بودكاست..
تصنيف :
أهم الأخبار
خاص بالعالم- مراسلون
العالم العربي
فلسطین
برامج
فيديو
كلمات دليلية :
قناة العالم
القضية الفلسطينية
العالم بودكاست
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2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.