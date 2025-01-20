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غدا الثلاثاء .. القوات البرية للجيش الايراني تبدأ مناورات في غرب كرمانشاه

غدا الثلاثاء .. القوات البرية للجيش الايراني تبدأ مناورات في غرب كرمانشاه
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن حاكم مدينة قصر شيرين محمد نجفي إن مناورات القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدأ غدا الثلاثاء لمدة 9 أيام في المنطقة العامة لهذه المدينة الحدودية الواقعة في محافظة كرمانشاه غرب ايران.

العالم - ايران

وقال نجفي في تصريح لوكالة "ارنا" انه بناء على ذلك فإن أصوات الانفجارات وحركة مرور المركبات المدرعة والثقيلة في المناطق الغربية من كرمانشاه ستكون طبيعية.

ودعا أهالي المناطق الحدودية الغربية لكرمانشاه إلى التعاون والامتناع عن السفر الى المناطق المخصصة للمناورات، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول الخطط والقيود المحتملة في الأيام المقبلة من خلال بيانات رسمية.

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وصرح رئيس مجلس توفير الأمن في مدينة قصر شيرين أن هدف هذه المناورات هو تعزيز الجاهزية العسكرية وإظهار القدرات الدفاعية للقوات المسلحة وتعزيز أمن المنطقة وقال: الرسالة الأهم للمناورات هي أن الجيش القوي، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، مستعد تمامًا لحماية والدفاع عن أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة أي نوع من التهديدات.

يشار الى ان مدينة قصر شيرين تقع غربي محافظة كرمانشاه ايران ولها حدود مشتركة مع العراق يبلغ طولها أكثر من 186 كيلومترًا.

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