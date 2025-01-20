تأكيد إيراني باكستاني على مواجهة العناصر الإرهابية لتأمين الحدود المشتركة

العالم - ايران

والتقى "اللواء باقري" اليوم الاثنين على امتداد زيارته الرسمية لاسلام اباد، مع قائد الجيش الباكستاني "سيد عاصم منير"، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية المهمة.

ورحب قائد الجيش الباكستاني بزيارة رئيس الاركان الايرانية والوفد المرافق له لبلاده، قائلا : إن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس حيث تشهد المنطقة اضطرابات وتوترات.

واعتبر الجنرال منير في هذا اللقاء، أن استشهاد ما يقارب بـ 50 ألف شخص وتدمير المنازل وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، انه بسبب صمت العالم الإسلامي؛ مؤكدا بأن الحل يكمن في الوحدة الإقليمية، ولا سيما بين إيران وباكستان.

وحول المشاورات العسكرية والدفاعية بين البلدين بهد تامين الحدود المشتركة، أكد قائد الجيش الباكستاني بأن اسلام اباد ستتخذ الإجراءات اللازمة والفورية من اجل وقف النشاطات الإرهابية.

كما أعرب الجنرال منير عن قلقه إزاء وجود الجماعات الإرهابية في المنطقة؛ واكد بأن "إيران وباكستان تقعان في قلب هذا التهديد، لذلك يجب تعزيز علاقاتنا أكثر من أي وقت مضى، لأننا نؤمن بالأمن المستقر على الحدود مع الجمهورية الاسلامية الايرانية".

إلى ذلك، أعرب اللواء باقري عن سعادته بزيارة باكستان، قائلا : إن المشاورات بين البلدين شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وأشاد رئيس هيئة الاركان العام للقوات المسلحة الايرانية، بالمواقف الثابتة لحكومة وشعب باكستان في نصرة الشعب الفلسطيني؛ وقال : إن باكستان تتخذ أقوى المواقف ضد الكيان المحتل.

كما أشاد اللواء باقري بمواقف جمهورية باكستان الإسلامية في إدانة الجرائم العدوانية للكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعمليات الأخيرة للقوات الأمنية في هذا البلد ضد عناصر جيش الظلم الإرهابي.

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ومضى الى القول : نحن بدأنا في اتخاذ إجراءات أساسية لإغلاق الحدود امام عمليات التسلل، وضمان الأمن في البلاد، مؤكدا بأن إيران على دراية بإرادة باكستان القوية في مواجهة زمرة جيش الظلم الإرهابي.

وأشار اللواء باقري إلى التعاون العسكري بين إيران وباكستان في المجالات التدريبية والدفاعية، مؤكدا على أهمية زيادة هذا التعاون، خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

كما قام الجانب الباكستاني بدعوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في المناورات البحرية الدولية المقبلة بمدينة "كراتشي"، وفي المقابل رحب اللواء باقري بإجراء مناورات بحرية مشتركة مع باكستان.