شاهد: ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكا

العالم - الأميركيتان

ويؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ليفتتح ولايته الثانية وسط الترقب لحجم التغيير الذي وعد به.

ويتسلم الرئيس الجمهوري الـ47 في تمام 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 ت.غ) السلطة خلفا للديمقراطي جو بايدن.

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وسيجري تنصيب ترامب، الذي تعرض لمحاولتي اغتيال، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد حملة انتخابية اتسمت بارتفاع حدة العنف السياسي، وذلك داخل قبة الكابيتول (مقر الكونغرس) بعد أن كان يقام في السابق بشارع بنسلفانيا أمام البيت الأبيض.

والتنصيب بمثابة تتويج لعودة مظفرة لترامب الذي نجا مرتين من إجراءات مساءلة كانت تهدف إلى عزله، كما نجا من إدانة بارتكاب جناية واتهام بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

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حفل تنصيب ترامب

مراسم تنصيب ترامب