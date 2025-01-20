قائد القوة البرية للجيش : قواتنا المسلحة جاهزة لمواجهة جميع التحركات

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" على هامش مناورات القوة البرية للجيش الايراني التي انطلقت في منطقة "تايباد" العامة (شمال شرقي البلاد) اليوم، لفت العميد حيدري بان هذه المناورات الهجومية تجري بمشاركة عدد كبير جدا من القوات، وكميات هائلة من السلاح.

واوضح بانه، سيتم استخدام وتقييم اداء انواع الاسلحة بعيدة المدى والنقطوية والذكية والسيبرانية، في هذه المناورات.

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وصرح قائد القوة البرية للجيش : ان عمليات المحاكاة في هذه المناورات تستهدف عمق الاهداف المحددة وقد اُعدت وفقا لطبيعة البلد المستهدف، وذلك باستخدام انواع الصواريخ المضادة للدروع، والطائرات بدون طيار بعيدة المدى، والطائرات الذكية والدقيقة لدى القوات البرية للجيش، والتي ستعمل بكامل الاقتدار والصلابة على تدمير وإزالة الأهداف المحددة لها.

ومضى العميد حيدري الى القول : ان رسالة القوة البرية للجيش الايراني من خلال هكذا مناورات؛ هي التاكيد للدول الاقليمية الصديقة والجارة، على امكانية تامين المنطقة من خلال التعاون والتكاتف فيما بينها.

وتابع قائلا : كما ان هذه المناورات تحمل رسائل الى الدول المناوئة والاعداء، انه بناء على التصريحات الحكيمة والعظيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، فإن القوات المسلحة الايرانية ستمزق ستائر القدرات الوهمية التي يروج لها العدو.

واطلقت القوة البرية للجيش الايراني، اليوم الاثنين، مناورات أمنية، هجومية، ومتنقلة بهدف تعزيز قدراتها الهجومية، واستعراض اداء الأسلحة والمعدات الجديدة لديها؛ بمشاركة وحدات المدفعية، والمدرعات، والطيران العسكري، والطائرات بدون طيار، ووحدات الحرب الإلكترونية، والفرقة الصاروخية 840 للقوة البرية للجيش، والوحدات الداعمة الأخرى؛ وسوف تستمر على مدى يومين في منطقة "تايباد" العامة.

وتقع مدينة تايباد التي يبلغ عدد سكانها 145 ألف نسمة، على بعد 225 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان الرضوية – شمال شرقي البلاد).