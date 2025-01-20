قناة العالم
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥
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الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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ترامب: سأغير اسم خليج المكسيك الى خليج الولايات المتحدة
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ترامب: ميراثي الذي سأفخر به هو اني صانع للسلام وموحد
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ترامب: سأعيد الجنود الذين طردوا من الجيش لرفضهم التطعيم من كورونا
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ترامب: سياسة أميركا من الآن ستكون هناك امرأة ورجل وليس هناك جنس ثالث
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ترامب: لن نسمح بتسليح القضاء لمواجهة الخصوم
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ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا بوقف قرار منع حرية التعبير
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ترامب: سأقوم فورا باصلاح نظام التجارة للسماح للأميركيين بالعمل
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ترامب: سنصيح مرة أخرى دولة غنية وسأوقف العمل بالطاقة الخضراء
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ترامب: سأعلن اليوم سياستي لاطلاق العنان للتنقيب عن النفط
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ترامب: سأقضي على العصابات والارهابيين بابعاد المهاجرين غير الشرعيين