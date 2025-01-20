الضفة الغربية تروض المحتل.. قتلی وجرحی أحدهم قائد كتيبة

العالم - فلسطين

قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال بعد تفجير عبوة ناسفة في طوباس؛ واعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل جندي برتبة رقيب أول، وإصابة اربعة آخرين بجروح خطرة بينهم قائد كتيبة بعد تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية.

وجاء في بيان للجيش أنّ الضابط والجنود كانوا في مدرعة خفيفة أثناء اقتحام بلدة طمون جنوب مدينة طوباس عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الضابط المصاب يحمل رتبة رائد، ويعمل قائد كتيبة في لواء أفرايم المسؤول عن منطقة قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمتْ بلدة طمون الليلة الماضية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

يشار إلى أن بلدة طمون تشهد اشتباكات بين الحين والآخر يخوضها المقاومون لصد اقتحامات جيش الاحتلال وانتهاكاته.

وبرزت طمون في الأيام الأخيرة بعد عملية لجيش الاحتلال استشهد فيها ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان دون العاشرة، وادعت سلطات الاحتلال آنذاك أنها استهدفت خلية عسكرية تزرع عبوات ناسفة.

وتقع طمون ضمن محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتمتد أراضيها حتى الحدود الأردنية شرقي الضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام الفين وثلاثة وعشرين تحولت بلدة طمون إلى مسرح لجرائم جيش الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين بدعوى ملاحقة خلايا مسلحة.

وبحسب بلدية طمون فقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية باستشهاد 19 فلسطينياً وإصابة العشرات واعتقال نحو 200، وتدمير مقاطع في البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء ومنازل ومتاجر.