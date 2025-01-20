ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويفتتح مرحلة أكثر تنمراً

العالم - الاميرکيتان

وعود ترامب الشرق أوسطية تركزت على مواصلة الاتفاقيات الابراهيمية، والدفع باتجاه تطبيع الدول العربية مع الاحتلال، في سياق وعوده بدعم أوثق للكيان الإسرائيلي. ومع تعهده بإنهاء الحروب في العالم، حذر ترامب من اندلاع جحيم في الشرق الأوسط في حال عدم إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب في غزة. تحذير لم يستثن منه صديقه نتنياهو، الذي تعرض لضغوط من ترامب كان لها دور كبير في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار؛ وفق مصادر إسرائيلية.

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أما الحرب الأوكرانية، فقد وعد ترامب بإنهائها بسرعة، مقترحا جدولا زمنياً يمتد عدة أشهر؛ وفي ظل محاولاته وتصريحاته عن نيته لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يبقى مصير أوكرانيا وحربها متعلقاً بأوروبا التي تبدي تخوفاً وقلقاً شديدين، من وعوده المتعلقة بإعادة النظر في مسألة تمويل حلف الناتو، مع الضغط على الدول الأعضاء لدفع المزيد من التكاليف، وتبني سياسات أكثر استقلالية عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية. ليبقى الملف الأكثر تعقيداً أمام ترامب وإدارته ملف البرنامج النووي الايراني.

على المستوى الاقتصادي، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة عشرة في المئة على المنتجات الصينية، إضافة الى التعريفات الحالية؛ فيما تعهد بفرض تعريفات بنسبة خمسة وعشرين في المئة على المنتجات المكسيكية والكندية كعقاب على ما اعتبره فشل البلدين بوقف تدفق المخدرات والمهاجرين إلى أميركا. أزمة اخرى قد يعمل ترامب على خلقها أمام أميركا وصورتها العالمية، وهي ما وصفها باكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا، قد تشمل نحو أحد عشر مليون مهاجر غير شرعي في البلاد.

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