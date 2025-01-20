قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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21 إصابة بالضرب واستنشاق الغاز بهجوم مستوطنين على قريتين شرق قلقيلية
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الدفاع المدني بغزة: انتشال 137 شهيدا في رفح منذ بدء وقف اطلاق النار
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إعلام الاحتلال: عنصر أمن اسرائيلي يطلق النار خطأ على مستوطنين ملثمين
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إعلام الاحتلال: إصابة اسرائيليين اثنين بنيران الاحتلال عن طريق الخطأ بقلقيلية
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إعلام الاحتلال: مقتل مستوطن وإصابة آخر بنيران الجيش الاسرائيلي في قلقيلية
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مصادر فلسطينية: عملية إطلاق نار قرب قرية الفندق شرق قلقيلية
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ترامب: سأغير اسم خليج المكسيك الى الخليج الأميركي
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ترامب: الكثيرون قالوا انني لن أعود للبيت الأبيض ولكن ها انا ذا
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كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أدائه لليمين الدستورية
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ترامب: سنستعيد قناة بنما التي تم منحها للصين بينما نحن بنيناها