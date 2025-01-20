قناة العالم
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥
١١:٤٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
ترامب: سأوقع عفوا عن المسجونين في قضايا اقتحام الكونغرس في 6 يناير
عاجل
ترامب: سأوقع أوامر تنفيذية لالغاء اوامر تنفيذية مدمرة لادارة بايدن
عاجل
ترامب: سننسحب بشكل فوري من اتفاق باريس للمناخ
عاجل
قترامب: سأوقع أوامر تنفيذية لالغاء اوامر تنفيذية مدمرة لادارة بايدن
عاجل
قترامب: سأوقع عفوا عن المسجونين في قضايا اقتحام الكونغرس في 6 يناير
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية
عاجل
حماس: ارهاب المستوطنين في الضفة يجب أن يقابله تصعيد المقاومة
عاجل
21 إصابة بالضرب واستنشاق الغاز بهجوم مستوطنين على قريتين شرق قلقيلية
عاجل
الدفاع المدني بغزة: انتشال 137 شهيدا في رفح منذ بدء وقف اطلاق النار
عاجل
إعلام الاحتلال: عنصر أمن اسرائيلي يطلق النار خطأ على مستوطنين ملثمين