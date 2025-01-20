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حركة المجاهدين الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين في قلقيلية

الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

دانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة تصاعد الجرائم الوحشية والاعتداءات العنصرية والتخريبية التي يقوم بها قطعان المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال في مدن الضفة الغربية والتي كان آخرها الهجوم الارهابي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية.

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان فجر الثلاثاء، "تصاعد عدوان قوات العدو الصهيوني مع اعتداءات المستوطنين المجرمين على شعبنا في مدن الضفة الغربية المختلفة يأتي ضمن المخططات الصهيونية الخبيثة الهادفة للتهجير وتصفية القضية"

وأضافت: لن يفلح عدوان القوات الصهيونية الفاشية وعصابات المستوطنين في كسر إرادة شعبنا أو اقتلاعه من أرضه والتصعيد سيرتد وبالا عليه وعلى مخططاته.

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ونوهت الى ان "جرائم المستوطنين وجنود العدو لن يتم ردعها إلا بمزيد من المقاومة واشتداد المواجهة والانتفاضة في وجه الغاصبين لذا ندعو كل جماهير شعبنا للانخراط في ميادين المقاومة والتصدي لجرائم الصهاينة فعلى العدو أن يعرف أن جرائمه سوف تكلفه الكثير".

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