مسيّرات القوات البرية تستهدف المواقع المحددة بقنابل "قائم"

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وقال قائد مجموعة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش، على هامش المناورات يوم الاثنين: ان القوات البرية للجيش بامتلاكها تكنولوجيا إنتاج مختلف أنواع من الطائرات المسيرة اصبحت واحدة من القوى الكبرى في مجال الطائرات المسيرة.

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وفي إشارة إلى مهمة الطائرة المسيرة "مهاجر 6" في الاصابة النقطوية للاهداف في هذه المناورات، أضاف: ان طائرات القوات البرية المسيرة التابعة للجيش حضرت الى منطقة المناورات بعد قطعها مسافة تزيد عن 200 كيلومتر ، وبعد عملية الرصد والاستطلاع الاستخباراتي وإرسال هذه البيانات إلى مركز السيطرة وقيادة المناورات تمكنت من تدمير الأهداف المطلوبة بالتزامن معها باطلاق قنابل من طراز "قائم" من مسافة 12 كيلومترًا.