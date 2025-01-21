لجنة الصليب الأحمر تبدي استعدادها لمواصلة دورها بتبادل الأسرى

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان ذلك جاء في بيان للصليب الأحمر الاثنين حول إشرافه على عملية تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل" أول أمس الأحد.

وذكر البيان أنّ طواقم اللجنة ساعدت في نقل 3 أسيرات من غزة إلى الكيان المحتل و90 أسيرا فلسطينيا من سجون الإحتلال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أنّ العملية كانت معقدة وتم اتخاذ إجراءات أمنية صارمة للحد من المخاطر التي تواجه الأسرى.

وأكد البيان أن العملية تمثل بداية عملية متعددة المراحل لنقل الأسرى، مشددًا على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملت بحياد لضمان النقل الآمن للأسرى.

ودعا الأطراف المعنية إلى الالتزام دائمًا بالقانون الدولي الإنساني في عمليات الإفراج، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الطبية والكوادر الصحية بشكل مستمر.

وفي البيان أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، عن ارتياحها لرؤية الأسرى المفرج عنهم يجتمعون مجددًا مع أحبائهم، ووصفت ذلك باللحظة المؤثرة.

وقالت سبولياريتش: “ضمان عودة هؤلاء الأشخاص بأمان وتوفير الرعاية اللازمة لهم في هذه اللحظة الحساسة مسؤولية كبيرة”.

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وأردفت: “هذه العملية بمثابة مثال قوي على دورنا كجهة محايدة بين الأطراف المتصارعة”.

ودعت سبولياريتش جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم لضمان تنفيذ العمليات القادمة بأمان.

وقالت: “فرقنا جاهزة لمواصلة تنفيذ الاتفاق، بما يتيح إطلاق المزيد من الرهائن والمعتقلين ولم شمل المزيد من العائلات”.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم “مدنيا”.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

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وتشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود، إضافة إلى بنود أخرى.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.

أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.