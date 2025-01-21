بالفيديو… ترامب يعرض زيارة للسعودية مقابل 500 مليار دولار!

العالم _ أميركا

وأشار ترامب إلى زيارته السابقة للسعودية، حيث قال: "قمت بزيارة السعودية في المرة الأخيرة لأنهم وافقوا على شراء منتجات بقيمة 450 مليار دولار منا. قلت لهم، سأقوم بالرحلة، ولكن عليكم شراء المنتجات الأمريكية. ووافقوا على ذلك، وقد اشتروا بالفعل بـ450 مليار دولار".

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وعندما سُئل عن إمكانية تكرار الزيارة، أضاف: "حسنًا، لا أعرف إذا كانت السعودية تريد شراء بـ450 مليار أخرى أو 500. سنرفع الرقم ليتناسب مع التضخم".