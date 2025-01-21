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الشيوخ الأميركي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيراً للخارجية

الشيوخ الأميركي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيراً للخارجية
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، بالإجماع، تعيين السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وزيراً للخارجية، في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

العالم - الأمیرکیتان

ونال روبيو 99 صوتاً مقابل لا شيء، وهو الأول من نوعه في التصويت، حيث أقرّ من خلاله أعضاء مجلس الشيوخ بتعيين مرشح ترامب لهذا المنصب. وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يدلي فيها روبيو، السيناتور الذي يمثّل ولاية فلوريدا منذ عام 2011، بصوته في مجلس الشيوخ.

وبعد التصويت، قال روبيو للصحافيين إنه يتوقّع أن يؤدي اليمين، صباح اليوم الثلاثاء.

الجدير ذكره أنّ روبيو أول أميركي من أصول كوبية يتولّى هذا المنصب، وهو أيضاً أول عضو في إدارة ترامب الجديدة يحظى بموافقة مجلس الشيوخ.

ويعرف بتأييده الكبير للكيان الصهيوني  ومعاداته للفلسطينيين وكذلك بمواقفه المناهضة للصين وروسيا وإيران.

فخلال عمله في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، كان من أبرز المطالبين بسياسة أميركية خارجية أكثر صرامة.

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