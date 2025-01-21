ترامب يباشر مهامه ويعد بإلغاء 80 قرارا تنفيذيا لإدارة بايدن

العالم _ خاص بالعالم

وأعلن ترامب الخطوط العريضة لسياسة إدارته داخليا وخارجيا، قائلا إنه سيلغي نحو 80 أمرا تنفيذيا اتخذته الإدارة السابقة.

ترامب: سألغي نحو ثمانين قرارا تنفيذيا مدمرا ومتطرفا اتخذتها الإدارة السابقة.. سأنفذ تجميدا فوريا للوائح التنظيمية، مما سيمنع البيروقراطيين في عهد جو بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح، سأصدر أيضا تجميدا مؤقتا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط الأشخاص الأكفاء المخلصين للشعب الأميركي.

ترامب تعهد كذلك باستعادة قناة بنما، قائلا إن الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال على قناة بنما، منددا بفرض رسوم مبالغ فيها على السفن الأميركية في القناة. وأضاف أن إدارته ستغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا.

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كما أعلن ترامب، العفو عن نحو 1500 من المتهمين في الهجوم على مبنى الكابيتول قبل 4 سنوات. وفي خطوة مثيرة للجدل، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي ينهي الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء مهاجرين غير نظاميين.

وفي خطاب التنصيب، أعلن دونالد ترامب أنه سيعلن عن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للبلاد للتصدي للهجرة غير القانونية.

وقال إنه سيوقف أي دخول غير قانوني وسيعيد ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

وكذلك أعلن عن عزمه إعلان «حالة الطوارئ الوطنية» في قطاع الطاقة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، مع خفض تكاليف الوقود على المستهلكين الأميركيين.

من جهة أخرى، قال ترامب إن بلاده ستفرض تعرفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية، وستنسحب من اتفاق باريس للمناخ، وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية لمكافحة الاحترار العالمي.

وفيما يخص الشرق الأوسط، ألغى الرئيس الأمريكي المنتخب العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.