عملية ناجحة لأول إنزال جوي ليلي لسلاح الجو التابع للجيش الإيراني 

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وصرح العميد سيد قاسم خاموشي، قائد سلاح الجو التابع للجيش الإيراني، خلال المناورات الأمنية الهجومية للقوات البرية، بأن سلاح الجو مستعد لتنفيذ جميع المهام والمسؤوليات الموكلة إليه في جميع مراحل المناورات.

وأضاف أنه خلال الليلة الأولى من المناورات، نفذت مروحيات الجيش عمليات طيران ليلي باستخدام معدات الرؤية الليلية المطورة محليا، والتي تم تركيبها على المروحيات، مما مكّنها من تنفيذ مهامها بكفاءة تامة في الظلام الدامس. كما انتشرت هذه المروحيات في المنطقة، واستفادت من أحدث المعدات والأسلحة الجوية المتطورة لتنفيذ المهام المقررة بدقة.

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وأشار خاموشي إلى أن هذه المناورات تشمل مراحل متعددة، حيث قامت الطائرات التابعة للقوات البرية للجيش بمرافقة وتأمين تحركات القوات الخاصة للواء 65 للرد السريع إلى جانب تقديم الدعم الجوي بالنيران.

وفي ختام حديثه، أكد أن سلاح الجو التابع للجيش نفذ بنجاح أول عملية طيران ليلي تركزت على نقل وإنزال وحدات لواء 65 للرد السريع. وفي اليوم الثاني، تم تنفيذ عمليات إنزال جوي نهارية باستخدام مروحيات الهجوم "بل 214"، وذلك بمساندة نيران مروحيات الهجوم "كوبرا".