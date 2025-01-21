قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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الاحتلال يطلق النار نحو فلسطينيين اقتربوا من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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قوة مؤللة للاحتلال تتوغل الى بلدة عدشيت القصير في جنوب لبنان
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مسيّرات الاحتلال تحلق في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية على ارتفاع منخفض
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المكتب الاعلامي في غزة: الاحتلال دمر 88% من مساحة قطاع غزة
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رئيس الوزراء العراقي يهنئ ترامب ويدعوه الى العمل على استقرار المنطقة
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إصابة فلسطيني بنيران مسيّرة للاحتلال بحي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة
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دبابات الاحتلال تتوغل في اطراف مدينة بنت جبيل الشرقية جنوب لبنان
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مساعد وزير الخارجية الايراني: موعد المحادثات الايرانية الاوروبية سيتحدد لاحقا
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مساعد وزير الخارجية الايراني: موعد المحادثات الايرانية الاوروبية ستحدد لاحقا
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مساعد وزير الخارجية الايراني: اتفقنا على استمرار المحادثات مع اوروبا